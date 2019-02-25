القضاء المصري يستأنف محاكمة العائدين من ليبيا

تستأنف محكمة جنايات القاهرة التي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة في طره إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية مسلحة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”.

وسيتم عقد الجلسة اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بهدف الاستماع لمرافعة الدفاع.

يشار إلى أن النائب العام المصري كان قد أحال المتهمين في فبراير من العام 2015 للمحاكمة الجنائية بعد ضبطهم في منفذ السلوم البري وهم عائدون من ليبيا، وتم توجيه الاتهام لهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج مصر والتخطيط لاستهداف المنشآت العامة داخلها.

وأصدرت الدائرة “28 إرهاب” سابقا أحكاما تتراوح بين الإعدام والمؤبد بحق المتهمين الذين طعنوا بالأحكام في أكتوبر الماضي وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

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