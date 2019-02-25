السراج يبحث مع راسموسن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، صباح اليوم، على هامش اجتماعات القمة العربية الأوروبية، مع رئيس وزراء الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته أشاد راسموسن بالجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق، وللمسار الديمقراطي، كما استعرض الجهود التي تبذلها بلاده في ليبيا عبر منظمات إنسانية تعمل في مجالات نزع الألغام، وتحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين.

وفي سياق متصل اتفق الجانبان على أهمية تطوير التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار.



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