إقتصاد الوفاق: الشركات البريطانية يمكنها استكمال مشاريع المناطق الحرة في سرت وبنغازي

ليبيا – استقبل وزير الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق على العيساوي أمس الأحد مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لشؤون التجارة هنري بالنجهام برفقة القائم بالاعمال للسفارة البريطانية لدي ليبيا لبحث أوجه التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب هنري وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عن استعداد بلاده المساهمة في نهضة القطاعين الاقتصادي والصناعي لليبيا والمشاركة في اعادة بناء البنية التحتية لدولة الليبية.

ومن جانبه رحب العيساوي بزيارة مبعوث رئيس وزراء بريطانيا إلى ليبيا خاصة في ظل وجود العديد من المشاريع التي يمكن استكمالها والمشاركة فيها من قبل الشركات البريطانية ابرزها مشاريع المناطق الحرة في كل من بنغازي وسرت التي تتبع بشكل مباشر وزارة الاقتصاد والمواصلات والاتصالات وتساهم في الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلاد.

وفي الختام أبدى هنري سعادته بلقاء وزير الإقتصاد ووجه دعوة رسمية له لزيارة لندن للقاء مع ذوي الاختصاص واستكمال ما تم الاتفاق عليه.

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