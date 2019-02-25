خلال قمة شرام الشيخ .. السراجي ؤكد أهمية توحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين، كلمة ليبيا أمام القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية، عبر في بدايتها عن أمله بأن تنجح القمة في تعزيز التعاون والحوار الاستراتيجي بين أوروبا والدول العربية.

وقدم السراج لمحة عن مستجدات الوضع في ليبيا، مؤكداً على أن حل الأزمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأكد على أهمية توحيد المؤسسات السيادية والحيوية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، لافتًا إلى أهمية العمل على وقف التدخلات السلبية الخارجية.

وعبر في كلمته عن تطلعه بأن يصدر عن القمة موقف داعم للحل السياسي للأزمة، قائلاً إن الشعب الليبي لا يمكن أن يتحمل إضاعة المزيد من الوقت، واستنزاف الإمكانيات والقدرات.

كما تحدث عن الإرهاب وما يجري من تنسيق بين حكومة الوفاق ودول صديقة في مكافحته، منوهًا إلى أنه دعا ومازال يدعو لتوحيد الجهود لضرب بؤره في أي مكان، وأن لا نتيح الفرصة لهذا السرطان باستغلال الانقسام السياسي الحالي وبما يعرض سلامة المدنيين للخطر.

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