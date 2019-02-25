تعيين العميد الريفي كنه آمرا لقوة تأمين حقل الشرارة

أصدر آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الوطني اللواء ناجي أحمد موسى المغربي قرارا بتكليف آمر لقوة حماية حقل الشرارة النفطي.

وأشار بيان التكليف إلى تعيين العميد الريفي كنه أحمد علي آمرا لـ”وحدة حماية الأصول النفطية الشرارة”.

وشدد بيان التكليف على وجوب تنفيذ خطة تأمين الحقل ومستخدميه والتعاون مع غرفة عمليات الكرامة وإحاطة الجهاز برقيا بأي معلومات.

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الوطني قد استحدث “وحدة حماية الأصول النفطية الشرارة” لتأمين حقل الشرارة النفطي والعمل على تشجيع المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ قرار رفع القوة القاهرة عن الحقل وإعادة تشغيله من جديد بعد توقف دام فترة طويلة.

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