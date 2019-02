المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي .

وبحث الجانبان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالات الأمن والاقتصاد، والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، والتنمية المكانية.

وعبر الجانبان عن دعمهما لخطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة التي تفضي للانتخابات، مع التأكيد على ضرورة وقف أي تصعيد من شأنه تقويض العملية السياسية وأنه لا وجود لحل عسكري للازمة الراهنة.

ودعا السراج خلال الاجتماع إلى توحيد الموقف الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، والكف عن التدخلات السلبية لبعض الدول التي تعمل على تأجيج الصراع وتهديد الاستقرار.

The post رئيس وزراء ايطاليا : ندعم خطة الأمم المتحدة التي تفضي للانتخابات الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية