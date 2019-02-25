السراج يناقش مع رئيس وزراء الدنمارك مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الاثنين على هامش اجتماعات القمة العربية الاوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية مع رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكه راسموسن وتناولت المحادثات مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

رئيس الوزراء الدنماركي أشاد وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مجدداً دعم بلاده لحكومة الوفاق وللمسار الديمقراطي.

واستعرض راسموسن الجهود التي تبذلها بلاده في ليبيا عبر منظمات إنسانية تعمل في مجالات نزع الألغام وتحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.

من جانبه ثمن السراج موقف الدنمارك الداعم لحكومة الوفاق وما قدمته من مساعدات إنسانية ودعم للعملية الديمقراطية، مؤكداً أهمية العمل على دعم استقرار ليبيا والعمل على بناء الدولة المدنية.

على صعيد آخر اتفق الجانبان على أهمية تطوير التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار، ورحب رئيس الوزراء الدنماركي بإستقبال بلاده للجنة فنية للبحث مع نظرائه في الدنمارك وضع برامج عملية لتنفيذ هذا التعاون.