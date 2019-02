البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية: نرفض أي إجراء يؤدي لتوتر الأزمة الليبية

المتوسط:

تضمن البيان الختامي للمؤتمر العربي الأوروبي المنعقد في شرم الشيخ بمصر توصيات حول الأزمة الليبية، اليوم الاثنين.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية علي دعم الجهود الأممية التي يقودها غسان سلامة ودعوة جميع الأطراف للانخراط فيها للوصول إلى التحول الديمقراطي.

وأضاف البيان ، ” أنه لابد من احترام الاتفاق السياسي والامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار”.

