صحة الوفاق :قطاع الصحة يشهد تعافياً تدريجياً بعد إنحداره لسنوات

ليبيا – أكد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى أن قطاع الصحة يشهد تعافيًا تدريجيًا بعد أن عانى خلال السنوات الماضية من انحدار في مستوى تقديم الخدمات الطبية.
وكيل الوزارة كشف بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق عن توجه الوزارة إلى دعم إجراء جراحات المخ والأعصاب والنهوض بتقديم خدمات النساء والولادة داخل القطاع العام خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى دعم الوزارة لاستئناف إجراء عمليات القسطرة القلبية بقسميها التشخيصي والعلاجي في مستشفيات الزاوية التعليمي والهضبة العام وطرابلس المركزي بعد أن توقف إجراؤها في بعض المستشفيات منذ 5 سنوات فيما سيشرع مستشفى طرابلس الجامعي في إجرائها مطلع مارس.
وأوضح عيسى أن الوزارة قدمت دعمها للمستشفيات بمختلف مدن ومناطق ليبيا من خلال توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية وإجراء أعمال صيانة شاملة وواسعة لبعض المستشفيات.
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