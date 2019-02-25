الجمالي: دور عربي لتطوير الأجندة الأوروبية حيال ليبيا

قال مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي إن الجامعة طرحت الملف الليبي خلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.

وأوضح في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين أن الجامعة قررت أن تلعب دورًا كبيرًا خلال القمة لتطوير الأجندة الأوروبية وتوحيد الموقف العربي الأوروبي في الملف الليبي.

وشارك في القمة أكثر من 40 رئيسًا وممثلي حكومات في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وبحثت النزاعات الإقليمية وفي مقدمتها الملف الليبي.

ونوه الجمالي إلى أن «التدخلات الخارجية كانت سببًا كبيرًا فيما يحدث للشعب الليبي»، مضيفًا أن «مطامع العديد من الدول في ليبيا أدت الى دعم الأطراف المتنازعة وزيادة الانقسام».

وأضاف «الجامعة تطالب بالإفراج عن الأموال الليبية المجمدة»، داعيًا إلى «رفع الحظر عن السلاح لتزويد القوات العسكرية والأمنية بالسلاح اللازم لمكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود مع دول الجوار».

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