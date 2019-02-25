“السراج” يؤكد لــ”كونتي” ضرورة كف التدخلات السلبية لبعض الدول التي تعمل على تأجيج الصراع

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على هامش القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وناقش الطرفين خلال لقائهما عددا من ملفات التعاون المشترك، في مجالات الأمن، والاقتصاد، والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، والتنمية المكانية .

وبحسب المكتب الإعلامي، للسراج، فقد عبر الجانبان عن دعمهما لخطة المبعوث الأممي، غسان سلامة، التي تفضي إلى الانتخابات، مع التأكيد على ضرورة وقف أي تصعيد من شأنه تقويض العملية السياسية .

ودعا السراج خلال اللقاء إلى توحيد الموقف الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، والكف عن التدخلات السلبية لبعض الدول التي تعمل على تأجيج الصراع وتهديد الاستقرار.

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