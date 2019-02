وزير “زراعة الوفاق” يعلن خطة عمل وزارته

المتوسط:

التقى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق الوطني الدكتور أبو بكر المنصوري مع النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ” أحمد معيتيق”، صباح اليوم الاثنين.

وأوضح وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق الوطني الدكتور أبو بكر المنصوري عن خطة وزارته والتي تعتمد على تنمية الموارد البشرية، ومواكبة التقنية الحديثة في هذا المجال ، والاهتمام بالبحث العلمي في مجال في الإنتاج الزراعي والحيواني، ومكافحة الآفات التي تدمر المحاصيل الزراعية.

وأكمل المنصوري ، ” إن خطة الوزارة للاهتمام بالصحة الحيوانية وتحسين السلالات، وتوجيه الفلاحين والمربين عن طريق إدارة الإرشاد الزراعي”.

وأضاف ، ” إن الخطة ستشمل عديد الملفات التي تحتاج إلى جهود مضنية لتنفيذها على أرض الواقع وبتكاتف العاملين في القطاع بمختلف تخصصاتهم من أجل النهوض به حتى يتعافى”.

كما أوضح المنصوري، ” أن الوزارة سوف تعمل على تفعيل الاتفاقيات السابقة في مجال الثروة البحرية باعتبارها إحدى روافد الاقتصاد الوطني في حال تم استثمارها الاستثمار الأمثل”.

