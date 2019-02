المتوسط:

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، رفضها تدخل سفراء بعض الدول والمنظمات الدولية في الشأن الليبي.

وأوضحت اللجنة ، خلال بيان لها اليوم الاثنين ، ” أن سيادة ليبيا والخيارات الحرة للشعب الليبي خط أحمر، ونرفض الوصاية على الليبيين”.

كما حذرت اللجنة، البعثة الأممية من التدخل في الشأن الليبي، مذكرة بأن دورها دعم الليبيين وليس الوصاية عليهم واتخاذ أي قرارات نيابة عنهم.

ودعت اللجنة رئيس البعثة الأممية إلى التقيد بولايته وعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بأي شكل.

The post ” خارجية النواب” لـ” سلامة” : دورك دعم الليبيين وليس الوصاية عليهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية