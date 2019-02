المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في إطار مشاركته في القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فريديريكا موغريني.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الملفات الإقليمية ذات الأهمية المشتركة وأبرزها الملف الليبي ودور تونس في الدفع إلى حل الأزمة الليبية .

كما ناقش الاجتماع مختلف تطورات الأوضاع والقضايا في المنطقة والتحديات المشتركة التي يواجهها العالمين العربي والأوروبي

The post وزير الخارجية التونسي يناقش تطورات الأزمة الليبية مع ” موغريني” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية