ضبط تشكيل عصابي يقوم بالسطو المسلح على المواطنين في بنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي، من ضبط تشكيل عصابي يقوم بالسطو المسلح على المواطنين وتجار العملة،وسرقة الأموال من داخل السيارات في سوق فينيسيا بمنطقة الحدائق.

وبحسب الإدارة العامة للبحث الجنائي كان التشكيل العصابي يبدأ بمراقبة وملاحقة المواطنين ورصد الأشخاص الذين يقومون بصرف أو شراء عملة الدولار في سوق فينيسيا وأماكن أخرى حيث يقومون باعتراضهم وسلب أموالهم.

وناشد البحث الجنائي بنغازي كل من تعرض إلى عملية سطو،مراجعة قسم التحري والاستدلال بمبنى الإدارة العامة للبحث الجنائي.

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