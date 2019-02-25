الثني: مشاريع بـ781 مليون دينار في بنغازي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع عدد من الأكاديـميين والنشطاء السياسيين والإعلاميين في بنغازي عمل الحكومة ومشاريعها في البلدية وعددا من المواضيع المتعلقة بالشأن العام.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، ووزير التعليم، ورئيس المجلس التسييري للبلدية.

وأكد الثني أن قيمة مشاريع بلدية بنغازي الخاصة بلجنة إعادة الاستقرار بلغت 781 مليون دينار ليبي موّلها مصرف ليبيا المركزي مباشرة.

واشار إلى أن هذه القيمة لا تشمل المشاريع التي تنفذها الحكومة عبر وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات الخدمية عبر الميزانية العامة للدولة.

ولفت الثني إلى أن الحكومة والجيش يسيران في خط واحد وهما في تنسيق تام ومتواصل في مختلف قضايا الشأن العام بما يخدم المواطن.

من جهته حث المحافظ الحاضرين على تشكيل جماعات ضغط على مجلس النواب ليقر أعضاؤه عددا من التشريعات الهامة على رأسها قانون لإنشاء صندوق سيادي لإعادة الإعمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية