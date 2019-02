المتوسط:

عقدت وزارتا التعليم و العمل بحكومة الوفاق الوطني اجتماعا برئاسة وزير التأهيل و العمل الدكتور “المهدي الأمين” ، اليوم الاثنين .

وناقش الاجتماع مخرجات لجنة العمل المشتركة بين الوزارتين بخصوص ربط مخرجات التعليم بمختلف مراحله و احتياجات سوق العمل.

وحضر وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتور “أيمن القماطي “و وكيل وزارة العمل الدكتور “على عكاشة”.

The post ” تعليم الوفاق” تناقش مع وزير ” عمل الوفاق” ربط التعليم باحتياجات سوق العمل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية