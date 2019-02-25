حماس تستنكر إصدار محكمة ليبية أحكاما “جائرة”بحق 4 فلسطينيين

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأحكام “الجائرة” التي أصدرتها محكمة ليبية في طرابلس بحق أربعة فلسطينيين قبل أيام.

وصدرت أحكاما تتراوح ما بين 17 و22 عاما بحق كل من مروان عبدالقادر الأشقر، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير وجميعهم فلسطينيون، ووجهت لهم محكمة في طرابلس تهم “تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة”.

وقالت الحركة في بيان لها وصل “عربي21″ نسخة منه، إن الفلسطينيين الأربعة، ضيوف على ليبيا وشعبها وقيادتها، وأقاموا فيها للدراسة وللحصول على قوت يومهم، وهمهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين”.

وأوضحت أن الأشقر يقيم في ليبيا منذ عام 1989، ولم يسبق له هو ومن معه أن تدخلوا في أي من شؤون ليبيا الداخلية، ولم يعبثوا بأمنها كما نُسب له من تهم وادعاءات، وإن نجله براء وقت اعتقاله كان طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا”.

وأضافت بقولها :” آثارنا الصمت مطولا على الرغم مما تعرض له هؤلاء من تعذيب وظلم، وتواصلنا مع جهات عدة أملا في وجود حل لهذه القضية، ولكن فوجئنا بهذه الأحكام الجائرة والظالمة بحقهم”.

ودعت الحركة الجهات الرسمية والمعنية في ليبيا بالتدخل الفوري للافراج عن المعتقلين الأربعة واستطردت في بيانها بالقول: “تقدر حماس لليبيا بلد القائد المغوار عمر المختار ولشعبها وقيادتها مواقفهم النبيلة والمقدرة تجاه فلسطين وشعبها المرابط؛ وتطالب الجهات الرسمية والمعنية والخيرين في هذا البلد الشقيق بالتدخل الفوري والعاجل، وبذل كل جهد لرفع هذا الظلم، والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهلهم وعوائلهم، فيكفي شعبنا الفلسطيني ظلم الاحتلال الإسرائيلي، وتشتيته وتهجيره من أرضه، فالواجب العربي والقومي يقتضي من أبناء الأمة وزعمائها مساندته ودعمه والوقوف إلى جانبه”.

عربي21

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