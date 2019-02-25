معيقل: الرئاسي “يُنفّع” أشخاص بالتعيينات

قال رئيس كتلة مجموعة الـ94، ورئيس لجنة الاستثمارات الخارجية بالمؤتمر الوطني العام السابق نصر معيقل، إنه كان يجدر بالمجلس الرئاسي النأي بنفسه بعيداً عن أموال ومدخرات “الصندوق السيادي الليبي”.

وبين معيقل أن الرئاسي يمكنه تحقيق ذلك عبر اختيار شخصيات لها القدرة والكفاءة ومشهود لها بالوطنية والنزاهة والشفافية لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وخاصة في هذا الوقت الدقيق.

ووصف معيقل التعيينات الأخيرة بغير المدروسة واتخذت بعشوائية لإرضاء أشخاص وأطراف بعينها دون مراعاة أي اعتبار للآليات المتعارف عليها مهنياً في مثل هذه الحالات.

يذكر أن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قرر بعد عقده اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، السبت، تعيين القيادي بجماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع، عضوا بمجلس الإدارة.

كما قرر مجلس الأمناء أيضا تعيين يوسف المبروك نائبا لرئيس مجلس إدارة “الليبية للاستثمار”، على أن يتولى المهام والصلاحيات في حال غياب رئيسها.

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