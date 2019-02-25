رئيسة الهيئة العامة للأم والطفل تبحث دور المرأة في درنة

زارت رئيسة الهيئة العامة للأم والطفل بالحكومة المؤقتة، زهاء عبد الله، أمس، مدينة درنة، وعقدت اجتماعا مع عدد من المسؤولين بالمدينة، حول دور المرأة بدرنة في بناء المجتمع، لاسيما دورها في الإعداد النفسي لأطفال المدينة، وما مروا به خلال السنوات السبع الماضية.

كما اتفق الحاضرون علي الإعداد لاحتفالية بيوم المرأة العالمي في مدينة درنة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، برعاية الهيئة العامة للأم والطفل.

هذا كما زارت رئيسة الهيئة الغرفة الأمنية الرئيسية، وذلك لتنسيق تأمين الاحتفالية المقررة.

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