نائب عن مرزق: قائد الكرامة لا يخضع لسلطة مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب عن مدينة مرزق محمد لينو؛ إن كل من يعتقد أن عملية الكرامة وقائدها خليفة حفتر يخضعون لسلطة مجلس النواب، هو واهم.

وأكد لينو وجود أسرى من المعارضة السودانية لدى مقاتلي التبو كانوا يقاتلون مع مسلحي الكرامة؛ مضيفا أن أبناء التبو سيسلمونهم إلى المنظمة الدولية للصليب الأحمر، بحسب قوله.

كما أشار لينو إلى أن مسلحين تابعين للكرامة مصحوبين بقوات من المعارضة السودانية أعدموا 17 شخصا وأحرقوا 83 منزلا ودمروا مزارع مواطنين، إلى جانب سرقة 104 سيارات لمدنيين؛ محملا آمر غرفة عمليات الكرامة عبدالسلام الحاسي المسؤولية القانونية عما يحدث في مرزق.

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