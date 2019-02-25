بن هامل يكشف سيناريو السراج الخفي وراء تنصيب قرقاب

اتهم الصحفي والمحلل السياسي الليبي عبدالباسط بن هامل، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتجاوز كلا من رئيس هيئة الاتصالات، ووزير الاقتصاد، ووزير المالية، ورئيس الشركة العامة للكهرباء، بإصداره قرار يقضي بإعادة تنصيب فيصل قرقاب رئيسا لمجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة.

وقال بن هامل في تدوينة بعنوان (السراج وفضيحة الاتصالات) نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “كان من المفترض أن يكون يوم 10\3\2019 المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للاتصالات، وتوجه الدعوة للأعضاء قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع ويتم نشر تاريخ الاجتماع في الجريدة الرسمية. لكن فائز السراج تجاوز الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وأصدر قرار بتاريخ 20\2\2019، يقضي بتنصيب فيصل قرقاب لمدة 3 شهور بدون أي تصويت على قرار الجمعية أو حتى الالتزام بشروط صحة الاجتماع في 10\3\2019. وتجاوز السراج بقراره رئيس هيئة الاتصالات، ووزير الاقتصاد، ووزير المالية، ورئيس الشركة العامة للكهرباء، الرافضين لإعادة تنصيب (فيصل قرقاب) بسبب ملفات الفساد المتعلقة به والاختلاسات، بالإضافة للأحكام القضائية بخصوص انتحاله لشخصية رئيس مجلس إدارة القابضة بمساعدة الميليشيات في طرابلس. فيما يسير السراج في قراره بمساندة كل من وزير المواصلات ووزير التخطيط بدعم ” فيصل قرقاب ” لمدة ثلاث أشهر”.

وتابع بن هامل، الحيلة هي أن السراج عمم قرار تنصيب قرقاب يوم 23\2 \2019 في ذات يوم انعقاد اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار وتكليفهم لمدير مكتب السراج تسيير الاستثمارات والمانع الاخواني عضواً، الفكرة كانت للتغطية وتمرير القرار لكي لا يأخذ صدى سلبي وقوي ويتحمل السراج تبعات الاستثمارات لا غير …حتى يغطي على هذا القرار ولا يأخذ صدى كبير .. خصوصاً وأن حجم الفساد في القابضة وصل أكثر من مليار دولار بحسب مصادر مطلعة”، بحسب تعبيره.

وأضاف بن هامل متسائلا، “لماذا قرقاب؟ يأتي تنصيب قرقاب واستمراره في العمل من أجل تمرير ميزانية 2019 والتي قدرت بـ 975 مليون دولار مقسمة على 3 بنود .. لعل أخطرها ضخ الأموال في الاستثمارات المتعلقة بالاتصالات وإنشاء ما يعرف بـ Data Center وشراء قمر صناعي جديد. ما هي الـ Data Center هي وحدة المعلومات المركزية في كل دول العالم و عن طريقها يمكن إطلاق الحكومة الإلكترونية، هذه الوحدة تتجمع بها جميع المعلومات الخاصة بليبيا من مصلحة الاحوال المدنية والجوازات ومراكز الشرطة والجيش والمستشفيات والمطارات والمنافذ البرية والموانئ والمدارس والجامعات والبنوك والشركات وغيرها الكثير من المعلومات الحساسة عن كل شئ يقيم أو يدخل أو يخرج من الدولة. ليبيا أقامت هذه الوحدة منذ عام 2009 بمنطقة أبوسليم و توجد بطابقين تحت الأرض وهي مجهزة للعمل، وطلب فيصل قرقاب من صمن ميزانية 2019 بإدخال الشركات الخاصة في هذا المشروع وإنشاء داتا سنتر جديدة بعيداً عن الاستخبارات والأمن الخارجي وهيئة الاتصالات ووزارة الداخلية وهم وحدهم من قاموا بإنشاء هذه الوحدة وهي سرية للغاية ويخشى من هذا الطلب الذي وافق عليه فائز السراج هو تسريب جميع المعلومات الماضية والحاضرة والمستقبلية عن الدولة الليبية بكل ما فيها لصالح دول أجنبية”.

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