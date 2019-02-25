القمة العربية الأوروبية تطالب بالامتناع عن التصعيد في ليبيا

طالبت القمة العربية الأوروبية، الاثنين، بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار في ليبيا.

وطالب البيان الختامي للقمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، الليبيين كافة بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة الرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي إلى نتيجة ناجحة.

وأعرب البيان عن دعم القمة لخطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا، ولتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أكد، الاثنين، في كلمته أمام القمة العربية الأوربية، أن حل الأزمة الراهنة في البلاد يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة.

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