الهيأة العامة للأم والطفل تعقد اجتماعا بدرنة

درنة-العنوان

عقدت الهيأة العامة للأم والطفل بالحكومة المؤقتة، أمس الأحد، اجتماعا بمدينة درنة حول دور المرأة في بناء المجتمع.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسته رئيس الهياة زهاء عبدالله وحضره عدد من المسؤولين بالمدينة مناقشة دور المرأة في بناء المجتمع ودورها في الإعداد النفسي لأطفال المدينة، وما مروا به خلال السنوات السبع الماضية.

كما اتفق الحاضرون علي الإعداد لاحتفالية بيوم المرأة العالمي في مدينة درنة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، برعاية الهيأة العامة للأم والطفل.

كما قامت رئيس الهيأة بزيارة إلى الغرفة الأمنية الرئيسية، وذلك لتنسيق تأمين الاحتفالية المقررة.

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