مكونات وزارة الداخلية تكشف عن خطة لتأمين العاصمة

أعلنت مديرية أمن طرابلس إطلاق خطة أمنية مشتركة لتأمين العاصمة، بمشاركة كافة مكونات وزارة الداخلية.

وأكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي محمد فتح الله في مؤتمر صحفي عقد الاثنين؛ البدء في تطبيق الخطة على الأرض بانتشار التمركزات والدوريات الأمنية، مطالبا جميع الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة بالتعاون وبذل الجهد لحفظ الأمن والاستقرار.

كما أشار فتح الله إلى أن هدف الخطة تأمين كآفة المرافق الحيوية، والحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية على كآفة المنافذ ومخارج المدينة، وفق قوله.

يذكر أن الجهات المشاركة في الخطة هي هيئة السلامة الوطنية، وجهاز المباحث الجنائية, وجهاز الأمن الداخلي, وجهاز المخابرات, وجهاز الشرطة القضائية, وجهاز الأمن العام, وقوة العمليات الخاصة، ومصلحة أمن المنشآت والمرافق, والإدارة العامة للأمن المركزي, والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية, والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, والإدارة العامة لأمن المنافذ, والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية, وجهاز الإسعاف والطوارئ؛ إلى جانب إدارة الشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار