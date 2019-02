تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بتنظيم “العائدون من ليبيا” الإرهابي للغد

المتوسط:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل جلسات إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”العائدون من ليبيا”، لجلسة غد الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

وكان النائب العام المصري قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

