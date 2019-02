المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن سفر رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين.

وأكدت المؤسسة ، خلال بيان لها ،” إن الهدف من الزيارة هو الاجتماع بعدد من الأطراف الليبية والدولية، وذلك لمناقشة الإجراءات الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة حقل الشرارة، والتي من شأنها أن تضمن سلامة الموظفين، وتمهد الطريق لرفع حالة القوة القاهرة”.

