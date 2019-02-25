المنصوري يكشف خطته لتطوير قطاع الزراعة

كشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في حكومة الوفاق أبوبكر المنصوري، خطته لتطوير القطاع الزراعي عبر وسائل تعتمد على التطور العلمي بهذا المجال.

وجاء الإعلان عقب لقاء جمع المنصوري بالنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الاثنين، حيث أعلن الوزير عن اتجاهه لتطوير القطاع من خلال خطة سيعمل على اعتمادها لتنمية الموارد البشرية، ومواكبة التقنية الحديثة، والاهتمام بالبحث العلمي في الإنتاج الزراعي والحيواني، ومكافحة الآفات.

وذكر المنصوري أن الخطة تعتمد أيضا على الاهتمام بالصحة الحيوانية وتحسين السلالات، وتوجيه الفلاحين والمربين عن طريق إدارة الإرشاد الزراعي، وفق ما ذكرت إدارة التواصل والإعلام.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تتجه إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة في مجال الثروة البحرية باعتبارها إحدى روافد الاقتصاد الوطني بحال تم استثمارها بالشكل الأمثل.

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