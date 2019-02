نافية بيان ” الرئاسي ” …. “ميركل ” لـ” السراج” : حكومتك بعيدة عن السيطرة على ليبيا

المتوسط:

أكد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، خلال تصريحات لها مع عدد من وسائل الإعلام الدولية ،” إن الوضع في ليبيا هش للغاية “.

وأكدت ميركل ، ” أنها أخبرت رئيس الوزراء السراج بأن حكومته بعيدة عن السيطرة على ليبيا ، وأننا بعيدين جداً عن حقيقة أن حكومة الوفاق الوطني تستطيع حقاً السيطرة على البلاد “.

وأضافت ميركل ، ” إنه من مصلحة ألمانيا تسوية هذا الوضع في الدولة الليبية الواقعة في شمال أفريقيا، و لقد أحرزنا تقدمًا ، ولكننا في المقام الأول يجب أن نعطي اللاجئين والشعب الليبي أيضاً ظروفًا معيشية معقولة ومقبولة ، وفي هذه النقطة هناك العديد من الصعوبات والانتهاكات والمظالم “.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر بيان تعليقا على لقاء السراج مع ميركل وأكد خلاله أن ميركل قد أعلنت دعمها لحكومة الوفاق وأشادت بجهودها.

