أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرار بإقالة المقدم جمال العمامي من مهامه كمدير للإدارة العامة للآداب العامة.

وتضمن القرار الإبقاء على استمرار المقدم جمال العمامي كرئيس لقسم النجدة بمديرية أمن بنغازي .

