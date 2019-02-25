صنع الله يصل دولة الإمارات العربية لبحث أزمة “الشرارة”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الاثنين، أن رئيس مجلس إدارتها المهندس مصطفى صنع الله وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع بعدد من الأطراف الليبية والدولية.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع يأتي لمناقشة الإجراءات الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة حقل الشرارة، والتي من شأنها أن تضمن سلامة الموظفين، وتمهّد الطريق لرفع حالة القوة القاهرة.

وكان صنع الله أكد في بيان، الأحد، أنه لم يحدث أي تطور يُشجع على فتح الحقل من جديد، مبينا أن شرط المؤسسة بخروج المجموعة المسلحة من الحقل لم يُنفذ، مشددا على أنه بحال عدم التزام الجهات التي تحاورت معها المؤسسة بالشروط فلن يتم فتح الحقل.

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