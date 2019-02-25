مستشفى الأمل لعلاج سرطان الأطفال وغرفة التجارة بنغازي يبحثان سبل التعاون المشترك

بنغازي-العنوان

عقدت إدارة مستشفى الأمل الخيري لتشخيص وعلاج سرطان الأطفال وأمراض الدم اجتماعا تشاوريا مع غرفة التجارة والصناعة بنغازي لتوفير سبل التعاون.

وبحسب المكتب الإعلامي للغرفة جاء الاجتماع من أجل عقد شراكة بين المستشفى وغرفة التجارة لتوفير سبل التعاون المشترك ولتذليل كافة الصعوبات للمساهمة في بناء المستشفى واستكمال مرافقها من خلال دعوى القطاعات العامة والخاصة لجمع التبرعات لاستكمال المبنى وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد ندوة مع حلول شهر رمضان المقبل لمناقشة وضع أسس المشاركة في بناء هذا الصرح الطبي والذي يعد رافدا من روافد الدولة التي تساهم وتساعد في رفع حمل كبير من على كاهل الدولة.

وسيقدم المستشفى خدمات طبية جلية لمرضى السرطان بكافة المدن الليبية والتي ستزيح عنهم عناء تكاليف العلاج ومشقة السفر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية