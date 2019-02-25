بلعم : يجب مواجهة مليشيا الكرامة بالقوة في الجنوب لحماية طرابلس

ليبيا – أكد القيادي في “مجلس شورى ثوار بنغازي” المصنف محلياً وإقليمياً كمنظمة ارهابية وآمر كتيبة عمر المختار زياد بلعم أنه ومن معه ممن أسماهم “الثوار” ضد مشروع من وصفه بـ” مجرم الحرب حفتر ” (القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر) ، مدعياً بأن الاخير يريد الوصول للسلطة بالقوة.

بلعم أضاف في إتصال هاتفي عبر برنامج حوار المساء الذي يذاع على قناة التناصح الاحد وتابعته صحيفة المرصد بأن موقف المجلس الرئاسي بشأن ما يقوم به “حفتر” في الجنوب سلبي جداً , معتبراً بأن تعيين رئيس أركان من الجنوب والفريق علي كنة كآمر لمنطقة سبها العسكرية خطوة متأخرة في ظل أن أهالي الجنوب كانوا يعانون لفترة طويلة من الجرائم والعصابات حسب قوله.

وإعتبر بأن تكليفات الرئاسي الاخيرة بشأن الجنوب لم تكن جدية ولم يمنح من كلفهم الامكانيات للحركة ، مضيفاً :” حفتر يتقدم في كل يوم و يأخذ جزء من الأرض ليفاوض به سياسياً ويضغط به على المجتمع الدولي ، والرئاسي كأنه يسلم له البلاد على طبق من ذهب”.

وطالب القيادي في “مجلس شورى ثوار بنغازي” بضرورة مواجه القوات المسلحة في الجنوب بالقوة قائلاً :” حفتر ما يفعله في الجنوب من تطهير عرقي وقتال ومن اغتصاب للأراضي وانتهاك للحرمات لا يقابله بيان أو ورقة بل يجب أن يقابله قوة تردعه عن هذا الإجرام يجب أن تكون قوة مقابل قوة”.

وبشأن الوضع في مدينة غريان وظهور مؤيدين للقوات المسلحة هناك وجه بلعم التحية لمن وصفهم بـ”ثوار غريان” ، معتبراً بأن موقفهم واضح مما وصفه بـ”موضوع حفتر” وأن هذا يرفع من معنويات من وصفهم بـ”الثوار”.

وطالب بلعم أنصارهم في غريان بترجمة بياناتهم بأفعال على الأرض لكي يتمكنوا من تغيير الواقع حسب تعبيره ، مؤكداً على أن المناطق المحيطة بمدينة طرابلس هي السد المنيع لوقف تقدم “حفتر ومليشيات الكرامة ” (القوات المسلحة الليبية) إلى العاصمة .

وجدد بلعم مطالبته لمدينتي غريان والزاوية بالخروج ضد ما وصفه بـ” موضوع الكرامة ” لمنع محاصرة طرابلس حسب تعبيره ، مضيفاً بأن هناك هدفين للتحركات العسكرية للجنوب الاول هو الضغط السياسي بعد السيطرة على حقول النفط مثل الشرارة والفيل وباقي الحقول والهدف الآخر هو أن الجنوب متصل بالمنطقة الغربية عن طريق الصحراء ويستطيع ان يذهب عن طريق منطقة الشويرف وغيرها حتى الوصول لمناطق قريبة من طرابلس جغرافياً وضمان خط إمداد لحصار طرابلس ، حسب زعمه.

المرصد – متابعات

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