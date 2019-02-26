إنقاذ عائلات عالقة بوادي الربيع

قام رجال هيئة السلامة الوطنية قسم طرابلس بإخلاء وإنقاذ 5 عائلات من بينهم شيخ مسن ممن احتجزهم فيضان وادي الربيع بالقرب من النقطة المعروفة بمثلث الكهرباء.

وشارك في عملية الإنقاذ فريق الطواريء التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس،كما قامت وحدة الإنقاذ البحري حي الأندلس التابعة لهيئة السلامة الوطنية بتوفير قارب لمساعدة الناس العالقة بمساعدة فرقة الإنقاذ البري قسم طرابلس.

يشار إلى أن العاصمة ومدن ليبية أخرى تعاني هذه الأيام من سوء الأحوال الجوية ويؤزم الحالة أكثر ماتشهده البلاد من تردي في البنية التحتية وضعف إمكانيات القطاع العام في التدخل الأمثل لهكذا حالات طواريء رغم لجان الأزمة المنتشرة في كافة بلديات البلاد.

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