أفراح أهل مرزق بالتحرير

تقرير|218

عمت مظاهر الاحتفال بتحرير مرزق من العصابات الإجرامية والمليشيات التشادية، حيث خرج الشباب والنساء والأطفال في تظاهرة طافت عددا من الشوارع والميادين عبر من خلالها المشاركون عن فرحتهم بتحرير المدينة وتطهيرها ورددوا الشعارات المساندة للجيش والتهنئة بانتصاراته في مناطق عدة من البلاد مطالبين باستمرار عملية تحرير الجيش للجنوب.

يتنفس أهل مرزق الصعداء بعد أن طالتهم عمليات الحرابة من خطف وقتل وسرقة كانت تمارسها عصابات الجريمة المنظمة وقوة مليشيات المعارضة التشادية على أهل الجنوب.

وأراد منظمو التظاهرة أن تكون بداية لعرس الانتصار والتحرير وشرارة لأمل بالحياة الكريمة في قادم الأيام في مدينة يراها أهلها وعموم الليبيين لؤلؤة تراث وعطر أصالة كادت أن تصبح مجرد ذكرى ما لبث القدر وهمة الرجال أن جعل لها مع الفرح موعدا.

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