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اجتماع أمني في جامعة اجدابيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد في مقر الإدارة العامة لجامعة اجدابيا اجتماع أمني استعدادا لبداية الفصل الدراسي لمناقشة ما يتعلق بشؤون الطلبة وأفراد الأمن ومسائل الأمن داخل الحرم الجامعي لتنظيم فصل دراسي خالٍ من العوائق .

شهد الاجتماع حضور رئيس الجامعة والكاتب العام وشخصيات أمنية على مستوى المدينة منهم رئيس قسم المرور ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومباحث الدولة، ومدراء مكاتب الشؤون الإدارية ورؤساء الحرس الجامعي بالكليات .

ويرى القيمون على الجامعة أن الاجتماع مفصلياً لرسم الخطوط التي ستسير عليها الأجهزة الأمنية في الأشهر القادمة والتحدي الأبرز في إنجاح توصيات الاجتماع كي تنعكس النتيجة إيجاباً على أرض الواقع .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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