صنع الله يصل الإمارات لبحث الوضع في حقل الشرارة

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين إلى دولة الإمارات للاجتماع بعدد من الأطراف الليبية والدولية لمناقشة الوضع الأمني في حقل الشرارة النفطي.

وسيتضمن الاجتماع حسب بيان نشرته المؤسسة عبر مكتبها الإعلامي مناقشة الإجراءات الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة حقل الشرارة بما يضمن سلامة الموظفين تمهيدا لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقل، حسب نص البيان

وكان صنع الله قد أعلن الأحد تعذر رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل بسبب استمرار ذات المجموعات المسلحة داخله، ووجود منطقة حظر جوي على الحقول من قبل قوات الكرامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار