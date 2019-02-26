“مبادئ وميثاق شرف” يجمع 6 كيانات سياسية ليبية

أصدرت 6 كيانات سياسية بيانا بشأن توقيعها على ميثاق شرف يُنظّم العمل السياسي الوطني في البلاد.

وعبّرت هذه الكيانات في بيانها عن إيمانها بكون الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية أداة أساسية لبناء دولة ديمقراطية، مؤكدة أن هذا الأمر جعلها تتنادى للتوقيع على ميثاق شرف العمل السياسي الوطني الذي يأتي تتويجا لجهود عمل استمرّت لأكثر من عامين، تم فيهما التوافق على جملة من المبادئ العامة .

وأكدت الكيانات الـ6 الموقِّعة على هذا الميثاق أنه ليس حكرا عليها، وهو ما يحتم على باقي الأحزاب والتنظيمات السياسية التوقيع عليه لتعزيز الحياة السياسية الديمقراطية الضامنة للتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف وسياسة الإقصاء والتهميش والاحتراب والمغالبة .

ووقّع على الميثاق التجمع الاتحادي وتيار شباب الوسط والحراك الوطني نعم ليبيا وحزب التغيير وحزب تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء.

وأدناه تنشر لكم 218 نص الميثاق وما تضمنه من مبادئ وأسماء الموقعين عليه:

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