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مديرية أمن سبها تطالب المواطنين في المدينة بعدم حمل أي نوع من الأسلحة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أهابت مديرية أمن سبها كافة المواطنين القاطنين بالمدينة بضرورة التعاون مع الأجهزة الامنية وعدم حمل أي نوع من الأسلحة أثناء تجولهم داخل المدينة.

مديرية أمن سبها دعت المواطنين في بيان لها تلتق المرصد نسخة منه إلى عدم قيادتهم سياراتهم بدون لوحات معدنية وإزالة التعتيم عن سياراتهم إن وجد وغصطحاب الإجراءات المتعلقة بهوياتهم الشخصية وبإجراءات سياراتهم.

وأكدت على أنها ستتخذ ضد أي مخالف الإجراءات القانونية حياله، آملةً من جميع المواطنين التعاون من أجل تطبيق القانون والحفاظ على الأمن داخل مدينة سبها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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