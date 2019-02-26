تدارس سبل تنفيذ مشاريع تعليمية في سرت

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مع مدير مكتب مشروعات سرت بمصلحة المرافق التعليمية أسامة غيث وعضو المكتب خالد درياق.

وشهد الاجتماع الذي حضره عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة استعراض مشاريع التعليم المتعاقد عليها مع جهاز مشروعات تطوير المدن وآلية تفعيلها، فضلا عن حصر المشاريع المتوقفة التي لم يبدأ بها العمل بهدف مفاتحة الجهات المعنية بشأنها من خلال التنسيق مع مراقبة تعليم سرت بوزارة التعليم.

يشار إلى أن مدينة سرت تشهد عودة الحياة الطبيعية لها تدريجيا منذ طرد تنظيم داعش الإرهابي منها على يد قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد أن سيطر عليها الإرهابيون لأكثر من عامين وحولوها إلى عاصمة لهم.

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