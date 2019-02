قريبًا.. تنفيذ مشروع إنشاء محطة ركاب جديدة بمطار طرابلس الدولي

المتوسط:

اجتمع وزيرا الداخلية والمواصلات بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا وميلاد معتوق، لمتابعة سير عمليات الصيانة بمطار طرابلس الدولي.

وأضاف باشاغا، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على استئناف العمل بصيانة المطار التي توقفت خلال المدة الماضية بسبب الأحداث التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس، موضحًا أن الصيانة لن تكون الأخيرة وسيتبعها صيانة كافة المطارات والمنافذ.

وشدد باشاغا، على ضرورة الاهتمام بهذه المرافق باعتبارها شرايين الدولة، مؤكدا وجود أعمال تأهيل تشمل مشروع إنشاء محطة ركاب جديدة في المطار.

