اجتماع لجنة متابعة الإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط

عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط اجتماع ضم كل من رئيس لجنة إدارة الشركة مع رئيس وأعضاء لجنة متابعة الإنتاج بالشركة.

حيث تم خلال الاجتماع متابعة الإنتاج بالشركة والنشاط المتعلق به، وعلى الأخص المواضيع المتعلقة بمتابعة مشاريع توليد الطاقة ومشاريع توزيع الطاقة.

وكذلك مناقشة كيفية معالجة المشاكل الحالية بالشبكة وإيجاد حلول سريعة لها، ومتابعة المشاريع المتعلقة بالشبكة.

وتم خلال الأجتماع كذلك متابعة ربط الآبار على الإنتاج،والاهتمام بتصريف المياه بالآبار الخاصة بتصريف المياه ومعالجة مشاكل الآبار ومناقشة كيفية توفير المعدات وقطع الغيار اللازمة للعمليات الإنتاجية، والاستعداد لإجراء اختبارات على الآبار في مختلف مواقع العمل بالشركة.

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