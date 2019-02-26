“أمن سبها” تدعو المواطنين للالتزام بالقانون

أهابت مديرية أمن سبها بكافة المواطنين من سكنة مدينة سبها بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم حمل أي نوع من الأسلحة خلال تجوالهم.

وجاءت هذه الإهابة خلال إعلان مهم صدر عن المديرية طالب فيه المواطنين أيضا بعدم قيادة سياراتهم من دون لوحات معدنية، وإزالة التعتيم عنها إن وجد واصطحاب الإجراءات المتعلقة بهوياتهم الشخصية وبإجراءات سياراتهم أيضا.

ولوّح الإعلان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف، داعيا جميع المواطنين إلى التعاون من أجل تطبيق القانون والحفاظ على الأمن داخل مدينة سبها.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من فرض الأمن والاستقرار في مدينة سبها التي كانت نهبا للجماعات الإرهابية والإجرامية لاسيما الأجنبية منها.

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