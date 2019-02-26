البريقة.. استبدال صمام لخط الغاز 36 بوصة في شركة سرت

أنهت إدارة صيانة الحقول بالتعاون مع مختلف الإدارات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عملية استبدال أحد الصمامات الرئيسية (LINE BREAK VALVES) لخط تدفق الغاز قطر 36 بوصة (A).

يوجد هذا الصمام جنوب مرسى البريقة بحوالي 5 كم بأتجاه حقل زلطن.

وفي تصريح خاص للأقتصادية قال أحد المهندسين المشرفين على المشروع بأن هذا الخط لم يستبدل منذ إنشاء ومد خطوط الإنتاج الرئيسية بشركة سرت أي مايقارب 55 سنة.

وحيث إن هذا الصمام لم يعد يعمل وفق المطلوب لحماية الأنبوب الرئيسي لخط الغاز 36” PIPE LINE A عند حدوث أي تغير في معدل ضغط الغاز استوجب استبداله.

حيث تم تجهيز الصمام البديل الموجود بحقل زلطن وإجراء الاختبارات اللازمة ، وبالتوازي مع العمل على تجهيز الصمام بالحقل تم الشروع في فك الصواميل القديمة للصمام التي واجه الفنيون صعوبة في فكها نظراً لقدمها و كبر حجمها وهي من أهم خطوات تنفيذ هذا العمل.

بالإضافة إلى الصمام الرئيسي كان هناك صمامان بقطر 12 بوصة استوجب استبدالهما وفق طلب مجموعة مراقبة خطوط النقل الرئيسية والذين كان لهم دور فعال في التنسيق لتنفيذ هذا العمل.

تم نقل الصمام البديل إلى الموقع من قبل مجموعة النقل الثقيل بزلطن و بعد أن تم استبدال الصمامين الآخرين وتركيب سدادة قطر 36 بوصة عند الكيلو متر 30 جنوب البريقة ، وتم أخذ جميع تحوطات السلامة اللازمة.

تم رفع الصمام البديل و إنزاله و تتبيثه بمكانه وتركيب الصواميل الجديدة الخاصة به ثم سٌلم الموقع لمجموعة عمليات مراقبة خطوط النقل الرئيسية.

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