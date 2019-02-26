الرئاسي يعيد تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل

قرر المجلس الرئاسي إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل بحيث يتم تسميته صندوق ضمان الائتمان وفقا لأحكام تنظيمية .

وبموجب القرار (205) لسنة 2019 سيكون للصندوق الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة علي ان تكون تبعيته لوزارة الاقتصاد والصناعة ويكون مقره الرئيسي في مدينة ينغازي ويجوز له فتح فروع بقرار من مجلس الإدارة .

وبموجب القرار يهدف الصندوق الي ضمان نسبة من التمويلات المقدمة من المؤسسات المالية لتمويل الشركات وفق التصنيف المعتمد في ليبيا وتحفيز المصارف والمستثمرين علي تقديم التمويل للشركات والمساهمة في تقليل المخاطر الائتمانية التي تواجهها المؤسسات المالية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص، بما يمكن من زيادة وتنوع مصادر الدخل وخلق فرص عمل والمساهمة في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة والمساهمة في اعادة بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمساهمة في استثمار الموارد المحلية وزيادة الصادرات الليبية غير النفطية وضمان نسبة من مخاطر قيمة الصادرات ذات المنشأ الليبي.

وأوضح القرار ان الموارد المالية للصندوق تتكون من ما يخصص له من الميزانية العامة والعوائد المالية المتحصل عليها نظير الخدمات التي يقدمها وأية ايرادات أخري يسمح بالحصول عليها .

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