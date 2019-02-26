منظمة الهجرة الدولية : أنجزنا العديد من المشاريع الخدمية في سبها

قال المدير التنفيذي لمكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، ماثيو هيوتر، إن المنظمة تمكنت من إنجاز العديد من المشاريع والبرامج المتنوعة في مدينة سبها، منذ عام 2016، أغلبها في مجال تطوير الخدمات العامة، وتوفير المياه، وتحسين أوضاع المدارس.

وأضاف ماثيو في تصريح لقناتنا، أن المنظمة مطالبة بتقديم المزيد لسكان مدينة سبها، ومنظمات المجتمع المدني فيها، ومختلف مكوناتها الاجتماعية، وهو أحد أسباب زيارة وفدها إلى المدينة، للاطلاع على احتياجات سكان المدينة بشكل مباشر.

وفيما يخص توسيع نطاق عمل منظمة الهجرة الدولية قال هيوتر، إن المنظمة تأمل أن توسع نطاق عملها، ليشمل مدنا أكثر في الجنوب الليبي، مثل مرزق وأوباري.

هذا وأوضح ماثيو أن المنظمة لاحظت ارتفاعا في أعداد المهاجرين في سبها، إلا أنها لاتزال تركز بمشاريعها على المجتمعات المضيفة في الجنوب، كسبها والقطرون.

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