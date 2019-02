ملف المهاجرين بمراكز الإيواء على أجندة وكيل داخلية شؤون الهجرة

المتوسط:

اجتمع نائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة، محمد الشيباني.

وتناول الاجتماع، ملف المهاجرين بمراكز الإيواء من حيث أوضاعهم المعيشية والصحية بتلك المراكز.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى الخطة المقترحة ضمن برنامج الأمم المتحدة بأحياء عدة مشاريع زراعية، ودعمها من خلال توفير الآلات والمعدات الزراعية، والاستفادة من هؤلاء المهاجرين، بناء على اجتماع النائب مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

