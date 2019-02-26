بريطانيا: يمكن زيادة التجارة المشتركة مع ليبيا لثلاثة أضعاف

أكد المبعوث التجاري البريطاني إلى ليبيا هنري بيلينغهام إمكانية تضاعف التجارة المشتركة بين ليبيا وبريطانيا إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات القادمة

وأكد بيلينغهام في تسجيل مصور أنه يؤدي زيارة إلى ليبيا هي الأولى منذ توليه منصبه موضحا أنه يهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين مشددا على وجود علاقات ثنائية مميزة بين البلدين.

وأشار إلى أن بريطانيا منخرطة في عملية بناء السلام في ليبيا كما أن هناك عدد من الشركات البريطانية تقوم بعملها في البلاد.

وقال المسؤول البريطاني إن ليبيا بلد ذات إمكانيات استثنائية مضيفا “نحن نرى إمكانية تضاعف التجارة المشتركة إلى ثلاثة أضعاف عبر السنوات القادمة وتحديدا عند الوصول لمرحلة مستقرة وآمنة” وأردف “الاستقرار والأمان هما أحد الشروط الأساسية لصناعة الثروة والأعمال والتجارة”.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن بلاده تعد احدى الدول الأوروبية التي لها وجود فعال وفريق عمل ممتاز في طرابلس وتقوم بالتواصل مع المواطنين والمسؤولين مضيفا: “نحن نملك أساسا متينا لتحقيق التقدم في مجال التعاون التجاري”.

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