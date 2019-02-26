أحزاب سياسية ليبية توقع ميثاقا للعمل السياسي الوطني

وقع عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية الليبية، على ميثاق شرف للعمل السياسي الوطني.

وأوضح البيان الصادر أمس الإثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، أن هذا التوقيع جاء محصلة عامين من العمل والجهود، أفضت إلى التوافق على عدد من المبادئ العامة.

وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية المشاركة في هذا الميثاق أنه ليس حكرا عليها لوحدها، داعية كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الليبية، للتوقيع على هذا الميثاق والانخراط معها في هذا العمل.

وقالت الأحزاب الموقعة إن الميثاق يهدف إلى تعزيز الحياة السياسية الديمقراطية، والمحافظة عليها، بما يضمن التداول السلمي للسلطة ونبذ العنف، وسياسة الإقصاء والتهميش والاحتراب والمغالبة.

وبينت الأحزاب أن هذا التوقيع يأتي في الوقت الذي يمر به البلد بانقسام سياسي، أدى لتدهور الحياة المعيشية، وزاد من معاناة المواطن، ما يتطلب تكاثف جهود كل الليبيين لإخراج البلد من أزمتها.

ووقع على هذا الميثاق أحزاب التجمع الاتحادي، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني نعم ليبيا، وحزب التغيير، وحزب تحالف القوى الوطنية، وحزب العدالة والبناء.

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