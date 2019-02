«الحكم المحلي»: إنهاء المختنقات التي تقوم بشركة المياه بشوارع بنغازي

المتوسط:

أصدر وكيل وزارة الحكم المحلي تعليماته، لبلدية بنغازي، بضرورة إنهاء المختنقات التي تقوم بها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بشوارع وأحياء المدينة.

وشملت عمليات شفط وكسح مياه الأمطار شارع الحجاز بمنطقة الليثي وشارع الخليج وجزيرة بوشليف ولازالت عمليات الكسح مستمرة لتصل باقي الأحياء .

وأرجعت الشركة أن الاختناقات المستمرة في شارع الخليج بسبب كمية المخلفات التي تم استخراجها وللمرة السادسة من غرف التفتيش والصرف الصحي والناجم عن استمرار تساقط القمامة من سيارات نقل مخلفات القمامة والمصانع.

